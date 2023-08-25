GfK的消費者信心指數在八月來到-25，較七月的-30有所提升，為四月以來首次上升，然而仍低於該調查自1974年以來的平均-10。

GfK客戶策略主管Joe Staton說，英國的金融情勢依舊疲弱，但是在消費者充滿挑戰的時期，這種改善的跡象還是受到歡迎。

家戶對未來一年個人財務狀況的預期，從-7升到-3，並且遠離於去年同期的-31；去年之時，能源價格飆升，同時政府尚未公布補貼計畫。

英國七月的消費者物價指數(CPI)來到6.8%，進一步遠離去年10月的11.1%峰值，儘管仍高於主要的先進經濟體。

另外近兩年來，英國工資的上漲，有接近和趕上通膨，也有助消費者增加信心。但對英國央行是個壞消息，因為其擔心將助長核心通膨，形成惡性循環。

GfK調查結果的信心改善，與其它有關開支的數據形成對比。七月英國的零售銷售為減少1.2%，但是該數據部分地反映炎熱氣候和多雨天氣，導致民眾不願逛街購物。

GfK的消費者信心調查是在8月1日至10日對2001名民眾進行調查。