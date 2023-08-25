00713標的指數將本益比與營運穩定度納入選股指標，以掌握長期獲利穩定公司的低買高賣機會，於2022年12月成分股定期調整時，就領先增持跌深高殖利率電子股，挹注息收來源並參與到台股上半年由AI題材帶動的行情。今年以來至7月底，00713含息報酬率32.2%，年化配息率亦有6.4%水準。

6月中旬00713隨指數成分股調整，將部分持股於相對高檔位置獲利了結。並增持食品、電信等防守型類股，以及部分低基期成長股。近期短線強漲個股重挫，今年以來涵蓋多檔飆股的上市電腦及周邊設備指數強漲超過110%後，七月下旬10個交易日內一度回檔近15%，波動度明顯增加，00713的高息低波選股特色，提供存股投資人不同選擇。

元大投信建議，在存高股息ETF的同時，也可同步納入市值型ETF於存股名單，參與台股市值成長的報酬潛力，00713為3、6、9、12月除息，與1、4、7、10月除息的0056，以及2、5、8、11月除息的元大臺灣ESG永續(00850) （本基金之配息來源可能為收益平準金），一次買進三檔季配息ETF可組成月配息組合。00850主要持股與0050相似，有小0050稱號，但目前股價只約有0050的四分之一，兼具永續與市值選股成長潛力。

提醒投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。