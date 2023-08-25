因應全球氣候暖化，大陸持續推進綠色能源建設。四川省裝機規模最大的新能源專案─扎拉山太陽能電站8月25日上午正式開工建設。該項目投資金額達60億元（人民幣，下同），最快2025年可以全容量發電。

澎湃新聞報導，扎拉山太陽能電站位於四川省涼山州鹽源縣，場址區域在海拔3200公尺至4200公尺之間，總投資超60億元，裝機規模達117萬千瓦，年平均發電量21.5億度，計畫2025年全容量並網發電。該電站將進一步優化四川電網電源結構，提升四川電力供應保障能力。

報導稱，作為四川省「十四五」可再生能源發展規畫重點項目，扎拉山太陽能電站也是大陸國家九大清潔能源基地之一的「雅礱江流域清潔能源基地」又一百萬千瓦級太陽能電站。

雅礱江流域不僅是國家西電東送戰略的主要能源基地，也是四川電力保供的重要能源基地。雅礱江流域水風光互補綠色清潔可再生能源示範基地總規模超1億千瓦，其中水電約3000萬千瓦、風電、太陽能發電超6000萬千瓦、抽水蓄能發電超1000萬千瓦。建成後，將成為世界規模最大的綠色清潔可再生能源基地之一。

澎湃新聞注意到，雅礱江流域清潔能源基地建設納入大陸國家十四五規畫以來，全球最大、海拔最高的水光互補電站─柯拉一期太陽能電站開工建設並建成投產，國家首批大型風電太陽能基地專案─臘巴山風電即將投產發電；全球最大的混合式抽水蓄能項目─兩河口混合式抽水蓄能項目開工建設，雅礱江中游孟底溝、卡拉、牙根一級等一批清潔可再生能源項目有序推進。

據了解，紮拉山太陽能電站占地超18平方公里，相當於13個大興機場拼接在一起，擬安裝245萬塊光伏組件、5138台組串式逆變器和367台箱變，是大陸全國最大單體擬全部採用N型元件的太陽能電站。

雅礱江流域水電開發有限公司（下稱雅礱江公司）黨委書記、董事長祁甯春介紹稱，雅礱江流域清潔能源示範基地建成後，每年可貢獻綠色電能約3000億千瓦時，雅礱江流域平枯期的電量將是汛期電量的1.28倍，為保障國家能源安全提供重要支撐。預計整個基地建設未來將在甘孜、涼山等民族地區新增投資約5000億元，帶動萬億級的產業發展。

目前，雅礱江公司已投產水電和新能源裝機近2100萬千瓦，在建水電項目裝機372萬千瓦，在建新能源及抽水蓄能項目裝機262.8萬千瓦。