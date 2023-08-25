林姓男子今年2月在公司尾牙聚餐時，因趁酒意向心儀的女同事敬酒遭拒，竟在席間當眾將對方推倒，再用上半身壓住對方後，不顧對方掙扎大喊，強吻對方臉頰及脖子，讓在座其餘同都驚呆了。台北地檢署依強制猥褻罪起訴林男。
起訴指出，今年2月4日下午6時30分，林男在公司尾牙聚餐酒酣耳熱之際，在席間向女同事敬酒遭拒。
林男竟強行將女同事向右推倒至鄰座同事身體後方座椅上，再以其上半身用力壓住她左側上半身，不顧對方喊叫、掙扎，強行親吻她左臉頰2次、左側脖子1次。女同事不甘受辱，向警方報案提告。
林姓男子今年2月在公司尾牙聚餐時，因趁酒意向心儀的女同事敬酒遭拒，竟在席間當眾將對方推倒，再用上半身壓住對方後，不顧對方掙扎大喊，強吻對方臉頰及脖子，讓在座其餘同都驚呆了。台北地檢署依強制猥褻罪起訴林男。
起訴指出，今年2月4日下午6時30分，林男在公司尾牙聚餐酒酣耳熱之際，在席間向女同事敬酒遭拒。
林男竟強行將女同事向右推倒至鄰座同事身體後方座椅上，再以其上半身用力壓住她左側上半身，不顧對方喊叫、掙扎，強行親吻她左臉頰2次、左側脖子1次。女同事不甘受辱，向警方報案提告。
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