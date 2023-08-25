新竹市政府昨（24）日公布委託美國職棒大聯盟指定場務單位所檢測的新竹市立棒球場工程報告，其中包括球場排水、土層等都有缺失。負責新竹棒球場工程的巨佳營造則強調，「契約是國產車的內容，不可能要求我們做出進口車等級」。對此，國民黨立委洪孟楷則質疑三件事，並直呼「完全解釋不通」。

對於巨佳營造用國產車、進口車比喻來卸責，洪孟楷今在臉書質疑，當初12億的經費暴增，究竟是怎麼驗收的？而新竹棒球場挖出電線、硬石，連國產車品質都不如，只有拼裝車的水準，他呼籲監院、檢調不要再睡了！洪孟楷直言，拼裝車的品質、國產車的卸責、進口車的施工經費、搭配民進黨超跑級的大內宣，才是新竹球場真正的樣貌。

洪孟楷也列舉完全解釋不通的三件事。首先，新竹棒球場經費暴增，但蓋一個合格的球場都無法，排水不良、硬石散落、電線掩埋，連打球都無法的球場，好意思說自己是國產車？二、施工未完成就急著開打球賽，打了兩場之後又草草結束，到底是誰批准球賽的進行，至今一年多沒有給說法，國產車也不能檢驗未完成就上路跑，這種只為宣傳不顧選手生命的事情，令棒球迷憤怒。三、這樣的工程品質到底是怎麼驗收通過？當初可以用這種施工標準來放水廠商，中間有沒有圖利或任何不法？

洪孟楷強調，說一個謊要用100個謊來圓，新竹球場的真相只會越來越明，涉及中央單位的部分，更應該追查真相；政黨若輪替，將讓過去八年隻手遮天的惡行全部公開。