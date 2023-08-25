28歲樂天女孩成員陳怡叡（Yuri）長相甜美又有親和力，人氣居高不下，被封「最正啦啦隊女神」，日前她被拍到上了「玖壹壹」成員春風派來的專車，兩人關係曖昧，而Yuri最近跟球隊去紐約工作，首度在IG露面，網友發現春風有按讚，默默地關注緋聞女友Yuri。

Yuri於24日更新IG動態，寫下：「來MLB紐約大都會隊彩排，結果一到球場就聽到球場播放的全部都是樂天女孩們的團體單曲跟個人單曲！太感動了～～大家還難得可以在空曠的球場大奔跑坐下曬太陽！幸福的一天。」

照片中，Yuri放下一頭長髮，穿著銀色亮面細肩帶上衣，搭配黑色長褲和白色球鞋，給人帥又美的感覺，短短不到一天就有1.5萬人按讚，其中包括緋聞男友春風，他不畏曖昧情曝光，默默貢獻1個讚，網友忍不住向Yuri開玩笑：「美到快窒息，需要打給911」、「有春風襲來的Yuri很幸福」、「請問Yuri都用春風抽取式衛生紙嗎」、「春風得意」。

Yuri和春風日前被周刊直擊會進出彼此家門，春風還會派司機接Yuri搭乘自家座車南下台中，關係看起來超過普通朋友；對此，樂天女孩經紀人表示公司不會過問藝人的私下交友，認為跟朋友餐敘都是正常社交，「就我知道她單身好久了。希望大家多多關注她在球場和戲劇上的表現啦！」春風所屬的混血兒娛樂則回應「朋友聚會或出遊，不需要過多揣測，謝謝關心。」