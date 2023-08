據觀察者網綜合路透、美國全國廣播公司(NBC)等外電報導,距離長達44年歷史的《中美科技合作協定》到期失效只剩下幾天,當地時間周三,美國務院一名發言人透露,美國正向中方尋求同意延長該合作協議有效期限6個月,以便與中國政府就可能的續約進行談判。

作為1979年中美建交後簽署的首批政府間協定之一,《中美科技合作協定》一直被視為兩國科技合作的重要象徵,每5年續簽一次,40餘年來從未間斷,即將於今年8月27日到期。在美國對華鷹派出於政治動機的一再阻礙下,這份協議能否如常續簽,成未定之局。

據路透報導,美國國務院發言人表示,美方主張將《中美科技合作協定》延期半年,是為了與中國方面就協議中有關條款的修訂和加強進行談判。

不過他也強調稱,如果獲得中方同意,此次短期延期將使協議繼續生效,但這並不意味著美國承諾一定會續簽。他還表示,這份協議為政府間的科學合作提供了一致的標準,如果協議失效,各機構將不得不與中方就個別合作安排進行單獨談判。

該發言人聲稱,「美方清楚地認識到(中國)國家科技戰略帶來的挑戰,中國政府在這一領域的行動以及他們對美國國家安全和知識產權構成的威脅,我們將致力於保護美國人民的利益。」

NBC指出,拜登政府提出協議延期並非史無前例。其前任川普執政時期,美國也曾向中方尋求過類似的短期延期,來重新談判該協議附件的條款,以加強所謂知識產權保護。

《中美科技合作協定》於1979年中美建立外交關係時簽署,此後基本每5年更新一次。按照現有簽署日期,該協定將於2023年8月27日到期。

然而這份長達44年歷史之久,互惠互利的協定能否如往常一樣續簽,近來出現變數。在中美關係緊張的當下,美方傳出指責中國借這一協議在安全和軍事上獲得優勢地位的聲音。

今年6月,美國國會眾議院「中國問題特別委員會」主席邁克·加拉格爾(Mike Gallagher),牽頭帶領數十名共和黨議員致函美國務卿布林肯,「強烈建議」美政府不要續簽《中美科技合作協定》。這些政客重提「中國威脅論」,聲稱中國會因此在關鍵技術上取得優勢,有助於中國實現軍事現代化,宣稱「美國必須停止助攻自己的毀滅」。

其中幾人近日向美國國會提交了一份法案,要求美國政府與中國再簽署任何此類的協議都必須向國會通報。如果該法案成文,美國務院就需要在規定天數內向國會提供有關安全風險、技術轉讓和美國監督能力的評估報告,否則與中國的任何協議都將被撤銷。

報導稱,這些政客似乎忽略了一個事實,即《中美科技合作協定》確立的是一種平等合作關係,對中美兩國和世界都帶來了好處,且該協定並非致力於「高精尖」前沿科技合作,主要是涵蓋環境、農業科學、物理和化學在內的基礎研究。

報導稱,40多年來,中美兩國在《中美科技合作協定》框架下相繼簽訂了30多個議定書/協議,涉及20多個子領域,覆蓋了衛生健康、氣候變化、生態保護和核安全等領域,為兩國建立互信、擴大合作奠定了堅實基礎。路透稱,此類試圖阻撓中美正常交流機制的舉動引發了美國科學界的擔憂。

有支持者警告,如果《中美科技合作協定》失效,不僅會危及氣候變化和公共衛生等關鍵領域的政府間合作,還會阻礙世界兩大經濟體之間的學術合作,美國將失去對中國技術進步的寶貴瞭解。也有支持續簽的分析人士認為,在與中國戰略競爭加劇之際,需要重新修訂該協議,保護美國的創新。

報導稱,近來不少美媒指出,美國主流觀點仍傾向於續簽《中美科技合作協定》,這些對華鷹派政客的無事生非才是傷害美國的真凶。協定的存續具有風向標意義,若得以續簽,將釋放兩國可以擱置爭議,攜手合作的強有力信號。

8月16日,美國《華爾街日報》發文稱,美國正在背棄其最大的科研合作夥伴——中國,此舉或傷及美國自身發展。許多美國科學家發出警告,美國出於所謂「安全」擔憂切斷中美科研聯繫,可能拖慢美國在生物科技、清潔能源和電信等關鍵領域的發展。

美國維拉諾瓦大學政治學助理教授、曾任美國駐華大使館環境科技衛生參贊的德布拉·塞利格松(Deborah Seligsohn)直言:「感覺美國的政策制定者,即最高行政部門的人,對於誰從與中國的合作中獲益的認識比較落後。」

彭博社22日發表題為「和中國一起研究科學讓美國更強大」(Doing Science With China Makes the US Stronger)的評論文章,喊話拜登不該被一些不和諧的聲音「嚇倒」,敦促其效仿前任「毫不猶豫」地續簽協議。

文章指出,中國不再是40年前那個好學的學生,而是一個真正的科學強國,與可能存在的所謂安全隱患相比,美國現在能從和中國合作中獲得的好處顯然比以往任何時候都要多得多。

文中嘲諷,「更何況,鷹派政客在攻擊這一協議時,根本拿不出一個對美國利益造成實質性損害的具體案例,只能硬著頭皮將大氣監測項目和今年早些時候的所謂『中國偵察氣球』強行聯繫起來。這個藉口且不說牽強之極,五角大樓發言人在6月底也早已明確澄清過,早前飄入美國領空的中國氣球確實沒有收集情報。」

當地時間7月19日,中國駐美國大使謝鋒應邀出席阿斯彭安全論壇時表示,當前中美關係面臨嚴重困難和嚴峻挑戰。近期,美國內圍繞對華政策進行了一些反思,中美開展了一系列高層交往,進行了坦誠、深入、建設性溝通,特別是雙方同意落實兩國元首巴釐島會晤共識,這為兩國關係止跌企穩提供了契機,但基礎仍然脆弱,前路依然坎坷。契機來之不易,值得珍惜更需要鞏固。

謝鋒強調,美方應拉長正面清單,用誠意加強對話、拓展合作,從一點一滴做起,為中美關係發展增添正能量。包括增加客運航班,調整赴華旅行提醒,續簽《中美科技合作協定》,恢復「相互教育和文化交流法」項下國會議員和助手訪華項目,舉辦中美旅遊高層對話會,在入境、簽證等方面為對方國家學生、學者、遊客、企業家等各界人士互訪提供便利。中美曾建立100多對各類對話交流機制,但自2018年起被美方凍結,兩國人民等待的時間太久了。