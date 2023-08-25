紅襪暫時處在美聯外卡第5位，但離季後賽資格僅4.5場勝差，仍有機會一博，25日對陣季後賽競爭者太空人，紅襪打線大爆發，全員狂敲24支安打暈太空人，最終17比1擊敗對手，縮小雙方勝場差。

開路先鋒佛度戈（Alex Verdugo）首局首打席開轟，掀起紅襪進攻狂潮，3局下「豆城軍」一共打了12個人次，轟下6分將比數改寫為11比0，勝負就此底定，太空人只靠著布瑞格曼（Alex Bregman）適時安打拿分，紅襪全場狂敲24支安打、打回17分都是本季新高。

紅襪先發投手貝約（Brayan Bello）太幸福，獲得隊友大量分數支援，也以7局失1分優質表現回報球隊，貝約達成生涯首度單季10勝（7敗）紀錄，反倒是本季表現平穩的法蘭斯（J.P. France）失常，慘丟10分創下生涯最差表現，苦吞今年第5敗。

日籍強打吉田正尚回歸先發打線，打第5棒、指定打擊，6打數有著2安演出，本季至少打出雙安的場次來到44場，打擊率來到2成95、攻擊指數0.806。康納王（Connor Wong）8局下擊出2分炮，紅襪順利完成全員打點的紀錄。「故事哥」史多瑞（Trevor Story）此戰未上陣。