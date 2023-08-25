大腸直腸科醫師蕭慕琦分享一個特殊案例，一位32歲女患者來開刀，進手術房前說了一句「我有特殊體質」，手術過程都很順利，結果麻醉退了以後，竟人發生了令人難以理解的怪事，首先事女患者的聲音突然變成「男聲」，且口中還不斷嘟嚷著大家聽不懂的話，讓現場的醫護看了目瞪口呆。

大腸直腸科醫師蕭慕琦在節目《醫師好辣》上分享，一名32歲的女患者在開刀前說「我有特殊體質」，但沒明講會發生什麼事，只說過去開刀醒來以後，護理師都不理她，任由她在一旁發瘋，因此她覺得要先跟醫護人員說明。

蕭慕琦表示，她當時沒想太多就開始替患者做手術，而手術與麻醉過程都很順利，結果病人清醒過來以後卻很奇怪，因為對方開始全身用力，而且還會屏住呼吸好幾分鐘，然後開口說話的時候變成「男生的聲音」。

蕭慕琦指出，患者說話的方式很像是在耳語，但現場的醫護人員竟沒人聽懂她在說什麼，讓她忍不住想著「這難道就是患者所說的靈異體質？」緊接著患者開始淚流滿面，由於狀況很詭異，他們只好讓患者的家屬入內，而患者的姊姊一進來就喊說「XXX我跟你說，你不要被操控了，你要拿回身體的主導權！」患者的姐姐不斷重複上述的句子，然後掏出一個護身符，在患者頭上繞了好幾圈，最後將護身符按在患者頭上說「不要認輸！」

蕭慕琦說，後來女患者開始放鬆，就再度昏睡過去了，雖然他們很希望患者可以趕快醒來離開醫院，但無人敢叫醒她，之後女患者又反覆發作了好幾次，最後由家屬先將她帶回家。事後女患者回診檢查傷口，她忍不住詢問患者「那天還好嗎？」怎料對方只是輕描淡寫地說「還好，沒事！」然後就開始詢問自己傷口恢復的狀況，讓她不敢繼續往下問那天的事。

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