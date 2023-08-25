剛出生的嬰兒小K經過檢查發現原本該要120公分至150公分的小腸竟只有36公分，體重也比一般嬰兒輕許多，經過母親不停奔波，最終找到高雄醫學大學附設中和紀念醫院求助，小兒外科醫師張玉堂先將小K進行手術，術後進行居家靜脈營養照護，經過2年小K體重已恢復到正常值。為此，高醫也與百特醫療攜手打造全台首間「亞太區居家靜脈營養培訓中心」。

剛出生的小K因無法正常喝奶及不停嘔吐，住進新生兒加護病房，經過檢查發現小K有短腸症，原本該要100多公分的小腸，小K竟只有36公分，身材也形同骷髏一般瘦弱，接到惡耗的小K母親相當沮喪，也為此四處求助。

小K母親最終找到高醫小兒科，小兒外科醫師張鈺堂先進行小腸延長手術與人工血管置入術，將小K的身體器官恢復正常，再進行居家靜脈營養照護。經過2年的努力，如今小K也已經與一般孩童一樣，體重及活動力相當正常，擺脫當時的瘦小身材。

近年來新冠肺炎肆虐，居家醫療成為不可或缺的福音，為此，高醫與百特醫療成立全台首間亞太居家靜脈營養培訓中心，希望藉此能夠提高醫院病房的空床率，也讓病人可以有更舒適的治療環境。

高醫院長王照元表示，在宅醫療已在歐美流行多年，加上新冠肺炎肆虐，在宅醫療已銳不可擋，希望透過培訓中心的啟動，能為國內的營養醫療團隊提供最完整的訓練，協助病患熟悉居家醫療、提高在宅醫療的人數。