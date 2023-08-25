民進黨立委賴品妤24日出席活動，面對《中天新聞》記者追問父親賴勁麟相關問題時，自稱被記者推到跌倒。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今大酸，「被稱為雲豹小公主，就馬上有公主病了嗎？」，發言人黃子哲痛批，民進黨全黨挺一人，是瞎挺，還有立委說是性騷擾，「不倫不類，低級又下流。」

侯辦今上午舉行「不要狡賴：綠金新潮流 賴清德踹共！」記者會，會後記者問及賴品妤摔倒事件，黃子哲表示，賴品妤昨天摔倒事件，民進黨全黨相挺，甚至還有民進黨立委提到，中天記者是性騷擾，但回看影片，賴比較像被腳架絆倒，「就算不是假摔，也是自摔吧。」

黃接著說，記者採訪是實踐新聞自由的方式之一，賴品妤隨便指責記者製造假新聞，「被稱為雲豹小公主，就馬上有公主病了嗎？」民進黨還全黨挺一人，根本是瞎挺，還有立委說是性騷擾，記者採訪賴品妤跟性別有什麼關係，「不倫不類，低級又下流。」

黃呼籲，奉勸綠能大亨賴勁麟還有雲豹小公主賴品妤，勇敢面對綠能是否藏汙納垢講明白，公眾人物接受媒體監督，本來就是天經地義，民進黨的前輩努力爭取新聞自由，怎麼到了現在的民進黨，怎麼變成不願意接受媒體監督的一個狀況呢？

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