攻城獅球團25日正式公布新賽季人事佈局，由張樹人出任攻城獅球團總經理。新任總經理張樹人曾擔任新北中信特攻球團總經理與T1聯盟秘書長，攻城獅期盼借重他近兩年球團營運與推動組織發展的經驗，強化團隊競爭力並帶領攻城獅成為國內職業籃球指標隊伍。

張樹人自美國約翰霍普金斯大學商業管理碩士班畢業後，專攻職業運動產業多年，領域橫跨棒籃，除了曾擔任中信兄弟職業棒球隊行銷顧問外，也在多次國際賽事擔任要角，包含NBA台北賽公關主任、U21世界盃與世界棒球12強中華隊發言人。

近兩年正式投身台灣職業籃球產業，擔任球團總經理後，首年即率領球隊闖進季後賽，並於其任內成功招募多名本土球星，包含阿巴西、謝亞軒、林韋翰，穩固球隊發展基石，也參與球隊建立歐陸球風的過程。攻城獅總經理張樹人認為：「過去兩年讓我更深知團隊籃球的重要性，如何讓本土球員適性發展並結合外籍球員攻守特點是今年攻城獅休賽季的準備重點。」

攻城獅球團於休賽季已招募兩位自由球員加盟，分別是王子綱與周伯勳，張樹人總經理近期已與教練團密切開會討論球隊發展計畫，也透露新賽季預計打造攻守轉換快速且團隊防守堅強的球風，「來到攻城獅後希望能提供教練團更多資源，我們也不排除尋找外籍教練輔助本土教練團。」

談到從T1聯盟秘書長轉變為球團總經理的動機，張樹人總經理認為自己在T1聯盟的階段性任務已達成，亞洲籃球發展趨勢的轉變是他接任球團總經理的另一主因，「現在亞洲籃球已漸漸朝向『區域籃球』發展模式，各國之間職業隊伍交流更頻繁，以球團為出發點踏入國際一直是我很想達成的理念，希望能夠帶領攻城獅成為更國際化的職業球團。」

攻城獅球團董事長陳美玲也表達對張樹人的信任，「樹人這兩年在台灣籃壇累積的資歷豐富且是位兼具創新思維的專業經理人，我們非常認可他對於攻城獅球團的發展願景，期待他加入攻城獅後能為球隊帶來全新風貌。」

攻城獅球團成立至今將邁入第四年，屬地主義經營一直是球團營運方針最重要的一環。張樹人總經理認為：「攻城獅與獅紫軍在這三年已經完全體現『這城市需要一支球隊』的理念，我希望下一季攻城獅除了是全台城市凝聚力最高的球隊外，我們要將榮耀帶回這座城市。」