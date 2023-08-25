港務公司13日至16日由業務副總鄭淑惠率隊赴美國長堤港參加太平洋港口協會（APP, Association of Pacific Ports）第109屆年會，本屆年會由美國長堤港主辦，深度介紹該港營運狀況及未來挑戰，分享成功經營經驗。同時，港務公司也受邀於會中就「臺灣港群離岸風電發展與永續規劃」進行演講，並爭取承接2024年會主辦權。

港務公司表示，本屆年會藉由參訪長堤港，汲取相關港埠經營經驗，作為港口永續經營的借鏡，並受邀分享臺灣港群離岸風電發展事業佈局及綠色港埠發展成果，將永續經營的綠色概念行銷國際。此外，在港務公司積極爭取下，2024年太平洋港口協會(APP)年會已規劃在高雄港舉辦。

太平洋港口協會（APP）成立於西元1913年，是臺灣港群與太平洋港口間重要交流之國際港口組織，港務公司自改制前的港務局時代已入會至今超過20年，成員包含美國、加拿大及大洋洲等地區港口，每年均會輪流在會員所在港口舉辦跨國年會，藉由專題演講、研討會等方式交流創新技術、知識及港埠管理專業經驗，串連太平洋地區港口共同合作之契機。