2024總統大選升溫，民眾黨總統參選人柯文哲出招，喊話與各黨領袖展開對話，意在以「非綠共主」姿態叫陣在野陣營，並搶回話語權。柯營分析，過去「藍白合」話題造成柯文哲被弱化，這回由柯文哲發球，在柯文哲「堅持參選到底」的前提下，就看國民黨主席朱立倫及國民黨總統參選人侯友宜如何接球。

在野整合話題延燒數月，加上鴻海創辦人郭台銘有意獨立參選，更讓選情添變數，柯陣營也不滿再整合議題上不斷被吃豆腐，逼得柯文哲日前一改曖昧態度，強硬表態自己會以「民眾黨總統候選人身份」參選到底。

不過，柯文哲又在823紀念日於臉書發文提及，他會以最開放的態度與各黨領袖展開對話、拋棄舊框架、建立新共識，再度引發在野合作的聯想，而柯文哲競辦發言人陳智菡25日首度證實幕僚已經啟動作業，不排除跟侯友宜、郭台銘、朱立倫見面。

柯營人士表示，國民黨總是提出在野要整合，但是遲遲沒有動作，還讓柯文哲背負「違背政黨輪替」的罵名，柯文哲現在就是以「非綠共主」身份要大家來談，這次換柯文哲來發球，「就怕對方不敢來談。」

柯營人士認為，參選當然希望極大化支持，但是過去總有藍白合話題，或「柯文哲不會選到底」等耳語，不段弱化柯文哲，近日柯文哲民調會下跌，主因就是話語權被拿走，因為藍白合或郭台銘一直操作，支持者總認為柯文哲到最後會被整合掉、不會選到底，使部分支持者動搖，而選擇不表態、不支持 。

此外，柯營人士說，大家雖然想要政黨輪替，但又好像一直看不到希望，在野很混亂的狀況下，很多支持者傾向不表態，結果導致在野力量變成弱勢，執政黨卻強勢主導選舉，因此必須適時把話語權與選戰節奏拉回來。

至於要談什麼？柯營人士坦言，藍營一直拋出要談，柯營也一直很好奇要談什麼，但柯文哲態度一直很開放「要談就來談」，不過，柯文哲仍有「一個堅持」，也就是堅持參選到底的底線，事實上，柯也沒在怕會被談掉，反而還很有自信，甚至認為自己能說服國民黨。

該人士透露，本來幕僚之間都有溝通，但此次是較正式提出談話構想，大家理性分析讓政黨輪替變成可能，也共商國事，畢竟給民進黨及總統參選人賴清德搞下去，台灣會很慘，幕僚會溝通彼此想談什麼，「不會只有談總統、什麼配。 」