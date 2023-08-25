新竹市政府昨（24）日在網上公布，委託美國職棒大聯盟指定場務單位所檢測的新竹市立棒球場工程報告原文，專家提到球場在排水、土層等都有問題，對場上球員恐造成危害。承包該工程的巨佳營造給出驚人回應，「契約是國產車的內容，不可能要求我們做出進口車等級」。對此，PTT鄉民忍不住留言怒轟。

針對新竹棒球場的問題，巨佳營造回應，「排水」與「滲水」有所不同，在下雨過後的球場會有吸水車將看得到的水吸掉，不過土壤中難免還是會殘留水分，若認為該狀況引導至排水及土壤問題造成球員會受傷，不能這樣連結，且契約要求球場表土層要有25公分，表土層下依序還要0.6公分、1.8公分的碎石層，該公司皆有照做。

除此之外，巨佳營造還強調，在國家制度下，廠商不能任意更改契約內容，公司遵守政府法令在做事，結果換了個主事者，衍生出這麼多問題，外界把問題都指向他們的施工品質，實在很無奈。「契約是國產車的內容，不可能要求我們做出進口車等級」，且如今3億元的工程款項都還沒收到，公司快倒閉了，不曉得能向誰抗議。

然而看完巨佳營造的回應，PTT《棒球版》網友火冒三丈，留言怒轟「不管是國產還是進口，至少要能開吧」、「12億弄得跟河濱等級球場一樣？」、「國產車還能開，國產棒球場能打球嗎？」、「這不是國產車，根本是報廢車」、「契約是國產車，花費是高級進口車，做出品質卻是山寨」、「這不是進口車、國產車問題，而是車不動不能開阿」。

對於巨佳營造的回應，鄉民留言怒批。（截取自PTT棒球版）

不過也有網友提出不同看法，「我就問哪個球場會挖到手套跟廢土？」、「合約有說回填可以用廢土嗎，拿規範出來吧」、「不意外的回答 ，你拿高於合約標準的東西釘人家就一定這樣回」、「提到關鍵字了，到時候應該是倒閉脫產兩手一攤」。