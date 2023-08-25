為助力經濟復甦、大陸國內經濟內循環動力，大陸工信部等部門25日多舉措並進印發相關通知，希望石化化工行業至2024年主要營收可達15兆元（人民幣，下同）；今年鋼鐵行業工業增加值增長達3.5％左右，以及力爭建材行業工業增加值增速為3.5％。

綜合陸媒報導，大陸工業和資訊化部、國家發展改革委、財政部、生態環境部、商務部、應急管理部、中華全國供銷合作總社發佈關於印發《石化化工行業穩增長工作方案》的通知。

通知指出，2023至2024年，石化化工行業穩增長的主要目標是：行業保持平穩增長，年均工業增加值增速5％左右。2024年，石化化工行業（不含油氣開採）主營業務收入達15兆元，乙烯產量超過5000萬噸，化肥產量（折純量）穩定在5500萬噸左右。

通知還稱，發布實施大陸石化、化工行業智慧製造標準體系建設指南，制定智慧工廠建設標準，遴選典型應用場景，建設智慧製造示範工廠，培育重點行業特色型工業互聯網平台，促進行業智慧化升級。

此外，大陸工業和資訊化部、國家發展改革委、財政部、自然資源部、生態環境部、商務部、海關總署同日也發布關於印發《鋼鐵行業穩增長工作方案》的通知。

通知稱，2023至2024年，鋼鐵行業穩增長的主要目標是：2023年，鋼鐵行業供需保持動態平衡，全行業固定資產投資保持穩定增長，經濟效益顯著提升，行業研發投入力爭達到1.5％，工業增加值增長3.5％左右；2024年，行業發展環境、產業結構進一步優化，工業增加值增長4％以上。

通知也說，鼓勵有條件的地方建立數位化轉型產業聯盟，建設鋼鐵工業互聯網平台和大數據中心，加快工業互聯網、物聯網、大資料、5G、人工智慧等新一代資訊技術與採礦、製造加工技術深度融合，提高行業數據治理水準，加快鋼鐵行業智慧化升級。

而在建材行業穩增長工作方案方面，大陸工信部等提出，2023至2024年，建材行業穩增長的主要目標是：行業保持平穩增長，2023年和2024年，力爭工業增加值增速分別為3.5％、4％左右。綠色建材、礦物功能材料、無機非金屬新材料等規上企業營業收入年均增長10％以上，主要行業關鍵工序數控化率達到65％以上，水泥、玻璃、陶瓷行業能效標桿水準以上產能占比超過15％，產業高端化智慧化綠色化水準不斷提升。