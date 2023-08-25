有些人年輕時怎麼打拚就是沒有成就，不過中晚年運勢來了就開始發達。命理專家周映君老師在《命運好好玩》節目中指出，農曆11月出生的生肖龍、農曆5月出生的生肖狗以及農曆2月出生的生肖羊，命格都帶有「將星」，儘管年輕努力，不過運勢不幫忙，始終沒辦法成功，一路靠自己打拚，中晚年才有一番成就。

▍生肖龍（農曆11月出生）

農曆11月出生的生肖龍，命格帶有將星，將星有領導能力，加上本身不服輸的個性，做事相當有熱情，不過運勢不佳，因此年輕時無法成功；越失敗越拚命，中晚年一定會成功。

▍生肖狗（農曆5月出生）

農曆5月出生的生肖狗做事持之以恆，認定的事情就一直做下去，不會隨意更改，就算失敗也會再接再厲；年輕時就對事業雄心勃勃，不過運勢不佳，因此沒辦法成功，中晚年將獲得回報。

▍生肖羊（農曆2月出生）

農曆2月出生的生肖羊命中帶陰性將星，內柔外剛，做事不怕任何困難，能堅持到底，早期運勢不佳，到了中晚年運勢來了就能迎接成功。