以新創為中心，打造完整創業生態架構平台的「2023 Meet Greater South 亞灣新創大南方」，8/25、26連續兩天在高雄展覽館舉行，高雄市政府青年局集結青創空間Pinway及高雄在地青創業者共18企業參與，其中以協助企業永續發展的新創團隊為多數，例如將有機廢棄物有效循環再利用而獲得台塑訂單，以及將菱角殼廢物再利用變成生物炭的「官田烏金」，還有智慧種植系統、可生物分解的包裝袋等，這些新創團隊積極為環保、社會責任和經濟效益實現三贏局面，正攜手引領綠色創新的浪潮。

「那顆炭」團隊將台南官田的菱角殼轉化成生物炭，讓「廢材變烏金」，並舉辦體驗活動讓民眾瞭解菱殼炭的循環經濟。（圖片來源：翻攝自「官田烏金」臉書粉專）

「那顆炭」團隊將廢棄菱角殼轉化成生物炭，8/25~26兩天在高雄展覽館展出相關產品。（圖片來源：高雄市青年局提供）

「艾吾友」團隊從香蕉樹提煉製成農產保鮮用與烘焙食品用的生物可分解袋。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市青年局局長張以理表示，在臺灣，永續發展已成為企業未來的重要方向，透過減少能源消耗、降低廢棄物排放、促進可再生能源和推動循環經濟模式，有助於提高企業價值、減少對環境的不良影響，並能降低風險、增加聲譽，為未來的挑戰做準備，因此企業永續經營不僅僅是一種道德和社會責任，更是確保企業長期成功的關鍵。

「智食良果」團隊今也將展出結合智慧感測技術和AIoT控制設備發展出的智慧種植系統。（圖片來源：高雄市青年局提供）

「特克斯科技」向民眾展示有機廢棄物處理的專利技術系統。（圖片來源：翻攝自「特克斯科技股份有限公司」臉書粉專）

第三屆「Meet亞灣新創大南方」於今日在高雄展覽館南館盛大開幕，高雄市青年局輔導的18家新創團隊也匯聚參展，領域橫跨AI、5G&Iot(Axtim 思維立方、智食良果)、創新與新商業 (陸詰科技、忻晟、王元休閒、擴益媒體)、行銷科技及新零售(遞伊家科技)、ESG綠色永續(艾吾友、瑪吉姆姆、那顆炭、蝶釀、元業綠能、特克斯科技)、數位內容與體驗科技(萊芙文創、果嗑文創、七二設計、酷愛迪)、風格餐桌與文創生活 (愛莉兒食品)。

參展的輔導團隊中以ESG綠色永續為經營方針者最多，「特克斯科技」在展覽現場以3D模型展示有機廢

還有將廢棄菱角殼變成烏金的「那顆炭」團隊，將台南官田每年產出的千噸菱角殼轉化成生物炭，讓菱角殼廢物再利用、垃圾變烏金，有效解決當地環保頭痛議題，更因為菱殼碳有清淨空氣、淨化水質、改善土壤的效用，也幫助當地農村創造新永續經營的循環經濟模式。

「智食良果」團隊結合智慧感測技術和AIoT控制設備的智慧種植系統，實時監測土壤濕度、溫度、光照強度等關鍵參數，將數據傳輸到雲端平台進行分析和處理，不僅有效提高農業生產效率和品質，還可降低農藥和肥料的使用量，實現綠色農業生產。

棄物處理、有機質肥料及廢棄物循環再利用系統的專利技術，打破了傳統有機廢棄物處理的限制，贏得台塑集團等知名大廠的青睞。「艾吾友」則是從農產從事者角度進行研發，從香蕉樹提煉製成農產保鮮用與烘焙食品用的生物可分解袋，讓每天都在使用的物品對環境造成少一點負擔。

這些以永續理念協助企業發展的新創團隊，在青年局的輔導下逐漸嶄露頭角，以獨特的理念和實踐為台灣的綠色發展開啟新的一頁，他們的創新解決方案不僅為企業帶來利益，更為環境和社會帶來良善影響，體現青年創業家對永續未來的貢獻。青年局表示，未來也將持續藉由率領青創團隊參展，提供創業諮詢輔導服務、開設青創培訓課程等，積極促成高雄青創業者更多合作商機。