美食-KY第2季每股賺1.47元，優於市場預期的0.85元，同時擺脫去年同期虧損窘境，並創5年來同期次高，累計上半年每股盈餘2.86元，年增逾1倍，並賺贏去年1整年。

外資指出，美食-KY在大陸嚴格控管折扣，同時在美國銷售價格上漲，以及在台灣營運成本控制優化，均推動毛利率上升，第二季的毛利率高達59.5%。展望下半年，美食-KY在美國市場將有全新門市加入營運行列，進一步擴大營業規模，可望繼續推動獲利成長；而大陸官方也持續推出促進消費的政策，瞄準內需與服務性消費，冀望為下半年經濟動能添柴加薪。在美國及亞州市場同步帶動下，H2的獲利表現可望更上層樓。

美食-KY將於9月1日下午2點舉辦業績發表會。預估投資人關注的5大重點包括：1.中國內地8月份復甦趨勢，按客流量和門票規模；2.在宏觀疲軟的情況下推動客流量的任何新措施；3.2023年下半年各地區擴張、銷售和獲利能力展望的更新；4.美國特許經營商務發展細節的情況，包括商店經濟，特許經營條款、擴張潛力和最新業績；5.通貨膨漲下，如何化解美國和台灣市場面臨壓力。