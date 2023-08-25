曾被封為「音樂高材生」的歐陽娜娜，日前上電台節目接受金曲歌后魏如萱（娃娃）訪問，透露她9月要重返校園。其實，歐陽娜娜18歲曾入學美國知名的波士頓伯克利音樂學院，後來低調休學，現在她也證實要回去上學了，「疫情結束，我又可以回去了。」

歐陽娜娜從小就接觸音樂，5歲學鋼琴、6歲學大提琴，12歲舉辦個人演奏會，成為台北國家音樂廳有史以來年紀最小的獨奏家，13歲考上美國柯蒂斯音樂學院，並獲得全額獎學金，被封為音樂高材生，但她2年後、15歲時宣布休學、改為在家自學，震驚外界，之後就把重心放在演藝事業，歐陽娜娜2018年、18歲時進入美國知名的伯克利音樂學院，不過工作繁忙的她，日前也是低調休學。

最近推出新專輯《The Star 初星》的歐陽娜娜，上電台節目接受魏如萱（娃娃）訪問，她透露9月要重返校園，也證實的確曾從伯克利休學，歐陽娜娜說：「我其實中間休學了好幾年了，現在疫情結束，我就又可以回去了。」透露這次大概會讀2、3個學期，答應會多拍校園生活和粉絲分享。

23歲歐陽娜娜頂著星二代光環出道，言行、穿搭等一舉一動都是話題，她日前在大陸成都舉行巡迴演唱會，疑似衣服太緊身，加上露腰的剪裁設計，讓娜娜腰間兩邊的肉全被擠出來，畫面曝光掀起網一片熱議。