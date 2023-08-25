臺灣即將在2025年進入「超高齡」社會，而中高齡及高齡者擁有豐富的職場經驗，且穩定性及忠誠度高，這些「行動教科書」是企業值得珍視的資產，因此，勞動部「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」，就是鼓勵企業雇主回聘已退休的高齡者，透過知識、技術與經驗的傳承，促進青銀世代合作、職場共榮，讓企業永續經營。北分署銀髮人才中心協助「至成不織布股份有限公司」進用「賴大哥」的申請補助案，就是一個成功案例。

同事口中敬稱「賴大哥」的賴顯德，今年71歲。他曾任中興紡織廠的協理，扮演中紡原料供應商的對接窗口；就是這份機緣，他與「至成」董事長賴命宗相識近20年。賴大哥退休後，賴董熱情邀請他來至成擔任顧問講師，為公司提供產業諮詢服務；在每周五的授課中，為公司同仁講解紡織品在研發與產製過程所遇到的困難，並提供解答。

賴大哥從布料的結構開始解析，再細說布料的參數變化，透過教、學的實際演練，讓每一個同事都能了解紡織產品的特性。賴大哥表示，他希望把自身的職場經驗傳承給年輕人，讓大家收穫滿載；他很感謝北分署銀髮中心從旁輔導與協助，讓企業順利完成申請作業，也讓退休者獲得再就業的機會和心理的正向鼓勵。

至成總經理賴建芳也說，紡織產品從民生用途轉成工業需求，其人力需求也從勞力密集轉型為技術密集，這中間，資深技術人才的經驗傳承就成為主要關鍵；該公司特聘「賴大哥」擔任顧問，就是希望藉由他豐富的經驗和專業技術，為產品的研發產製，提供「破壞式創新」的知識基準。

北分署表示，受高齡化的影響，勞動力市場結構也漸漸偏向中高齡，企業若能善用資深或退休員工的職場經驗、技術與人生智慧，企業乃至於整個產業就越能永續發展。「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」，凡企業僱用退休銀髮族提供實務技術指導或擔任教育訓練講師，就可申請內聘講師鐘點費、非自有場地費及該場地公共意外險之補助，每位雇主每年最高可補助50萬元。受理期限延長至8月31日止，歡迎事業單位踴躍提出申請，雙北地區企業如想了解更多關於補助計畫內容，請電洽北分署銀髮中心：（02）7730-8878。