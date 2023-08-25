長榮航空與合作長達4年的日本職棒(NPB)橫濱DeNA海灣之星隊，於昨(24)日在橫濱球場首度共同舉辦「長榮航空之夜」，對戰廣島東洋鯉魚隊，現場觀眾座無虛席，也特別舉行開球儀式，邀請長榮航空總經理孫嘉明擔任開球嘉賓，同時舉辦「全壘打抽機票」活動，更提供MVP選手長榮航空波音787-10飛機模型及日本出發全球不限航點商務艙來回機票，鼓勵球隊在比賽中取得勝利。最終橫濱DeNA海灣之星隊以3比1勝出，並擊出1支全壘打。

長榮航空總經理孫嘉明表示：長榮航空深耕日本市場近30年，台日在疫後邊境限制鬆綁下，已吸引大量旅客前來日本旅遊，讓日本航線皆有八成以上載客率，也持續積極推廣台日雙方的旅遊市場。此次長榮航空與橫濱DeNA海灣之星隊共同舉辦「長榮航空之夜」，期待現場球迷們未來可選擇長榮航空，除了體驗五星級的優質機上服務，更能透過綿密的飛航網路前往世界各地。

棒球為日本最熱門的運動賽事之一，球迷更涵蓋各個年齡層，此次與橫濱DeNA海灣之星隊合辦「長榮航空之夜」，於活動前便吸引各界目光，主視覺以波音787-10夢幻客機昂翔天際為意象，背景天空由長榮綠和DeNA藍混色設計的極光，象徵長榮航空與橫濱DeNA海灣之星球隊的緊密合作。

另外現場除了舉辦社群活動兌換限量紀念品，也發送賽事紀念涼扇給觀賽球迷，同時更舉辦「全壘打抽機票」活動，凡是橫濱DeNA海灣之星隊擊出1支全壘打，長榮航空便贊助1張日本出發全球不限航點商務艙來回機票。橫濱DeNA海灣之星隊最終成功擊出1支全壘打，長榮航空也將於今(25)日抽出1張機票送給幸運球迷。

長榮航空對體育的支持遍佈全球，除了贊助日本橫濱DeNA海灣之星職業棒球隊，同時也贊助美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯天使隊、舊金山奧克蘭運動家隊，以及休士頓德州人美式足球隊；在歐洲贊助英國西漢姆聯足球俱樂部、維也納迅速體育足球俱樂部，期許透過長榮航空遍布全球的飛航網路，讓各地球迷皆可為運動賽事喝采。

長榮航空也長期投入可觀資源，為培育台灣選手盡一份心力，多年來已贊助多位不同領域的好手，包括「世界球后」戴資穎、「奧運銅牌」潘政琮、「羽球王子」王子維…等選手，提供其出國參賽或訓練的機票，以持續累積國際賽事經驗爭取佳績。此外，為讓台灣體育能與世界接軌，除了每年10月舉辦結合運動與觀光發展的「長榮航空城市觀光馬拉松」外，也曾贊助在台灣舉辦的大型國際賽事，包括中華台北羽球公開賽、裙襬搖搖LPGA臺灣錦標賽及海碩網球公開賽…等，期待能邀請全球旅客及選手們，一同將運動家精神融入在生活中，落實企業永續經營理念。