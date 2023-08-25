已故華語歌手李玟生前控訴《中國好聲音》賽制不公，反遭製作單位羞辱，引發軒然大波，該節目的黑幕陸續被挖出。稍早，浙江衛視宣布《中國好聲音》暫停播出。

浙江衛視25日上午在微博發聲明：「鑑於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。」短短幾分鐘就湧入大批網友留言，認為停播是好的決定，「我們期待有關部門能夠盡快查清楚真相，因為依然有眾多觀眾期待著節目的回歸」、「十多年的節目了，請好好整改！給十多年的觀眾一個交代，好聲音裡聽到的應該是真正的好音樂！！」

《中國好聲音》暫停播出。(圖/浙江衛視微博)

李玟生前曾任《中國好聲音》導師，因為不滿賽制不公與製作單位起爭執，去年就傳出一段26秒的影片，李玟痛罵節目組：「瞎的！大家都在看！導演請給我一個遊戲規則！」事後她針對動怒事件發文，表示：「愛學員心切，經過導演組的耐心解釋與溝通，一切誤會都解除！」

隨著李玟驟逝，這起爭議再度浮出檯面，李玟抗議《中國好聲音》賽制不公平的9分鐘音檔流出，其中提到決賽時她因腳傷站不穩，需要隊員澤鵬站在旁邊攙扶，事前都溝通好了，結果開錄後工作人員竟把澤鵬cue走，獨留她在舞台上硬撐，李玟哭訴：「有人想到我的感受嗎？28年做一個歌手，站在台上被人污辱，這個叫污辱、被欺負，有人在乎這個感受嗎？怎麼可以讓我這樣子吃虧，我的媽呀。」不過，《好聲音》製作單位表示這是惡意剪輯的錄音檔，故意損害節目形象。

沒多久，李玟與節目組爭論的影片流出，她坐在台上淚控製作單位讓77.3分的選手晉級，但她88.3分的學員卻被淘汰，一度發生拉扯，《好聲音》工作人員還說：「我們這個事情不能放台面上說。」

李玟的控訴音檔和影片陸續公開後，《好聲音》慘被網友罵翻，過往的爭議也遭起底，像是導師沒按鈴椅子就會自動轉身、副導演柳驪多次故意刁難女歌手、那英淘汰周深又臨時要姚貝娜換高難度的歌等，巨星甄妮更點名「柳副導」確實對李玟下毒手，李玟所屬經紀公司北京華納音樂表示，會全力為李玟爭取權益並維護聲譽，持續關注情況以及配合調查。