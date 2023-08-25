從去年開始，全球央行進入升息循環，高利率讓景氣出現快速反轉，讓疫情期間需求相當旺盛的貨櫃航運業陷入低迷，不僅出現航班被取消的狀況，還有多艘船隻在港口滯留，因為需要花更多的時間集貨，等待更好的收益。

CNBC報導，從亞洲到歐洲甚至其他地區的航線而言，這個夏天相當痛苦，且傳統旺季第三季的希望逐漸破滅。數據顯示，從7月到現在，已經有13個航班被取消或延遲，在未來幾個月都難以緩解。

全球最大貨櫃航運公司地中海航運（MSC）在官網上表示，由於需求放緩，不得不取消一艘能載運1.4萬個貨櫃MSC Deila號的航程，路線是從亞洲到歐洲，公司正安排替代計畫以解決問題。

這不是MSC第一次取消航班，7月下旬也曾取消過。貨運經紀公司Flexport海運及空運總裁Sanne Manders說：「貨櫃商正在進行運力管理，這代表船隻遭擱置，如果你去新加坡，會在港口看到很多船隻停泊，他們都在等待更好的收益。」

Sanne Manders也表示，各行各業庫存太多是另一項主要原因，「高科技、電子及服裝產業的庫存太多，家具公司的庫存適中，或許要經歷一些假期才有可能消除庫存。」

投資機構Bernstein則提到，疫情期間航運商砸大錢增加運能，但現在景氣低迷運力過剩，運價在短期、中期都很難有上漲空間。分析師Niels Rasmussen表示，今年3至5月的貨櫃航運報價，已經比去年同期大砍近9成。