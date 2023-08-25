環境部日前正式掛牌，總統蔡英文也宣告要邁向循環經濟與「零廢棄」目標，然而台灣近年環境治理狀況堪憂，南投、桃園等縣市都傳出待處理垃圾堆積成山，再加上事業廢棄物濫倒問題嚴峻，帶來環境汙染與惡臭空汙的隱憂。民眾黨立法院黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿今（25）日召開記者會，要求中央應協助地方，並且環境部加強盤點國內一般及事業廢棄物處理缺口，研擬改善計畫，並加強觀念宣導，從源頭達到垃圾減量。

賴香伶指出，法務部統計違反《廢棄物清理法》的案件數量，從2018年724件暴增到2021年的1412件，有罪案件從509件增至1027件，其中又以假承租林地棄置事業廢棄物最常見。然而相較動輒數億元的非法暴利，刑度1年以上、5年以下與1000萬罰金，幾乎無法起到嚇阻作用，也讓「環保蟑螂」恣意破壞偏鄉、山區、溪圳，中央各目的事業主管機關應建置相關處理設施，並訂定全國可以依循的法規，而不是讓各縣市政府各做各的，無法落實也難以管理。

賴香伶表示，台灣一般廢棄物6年間成長19％，2022年達到1123萬8654噸，全台24座大型焚化廠近5年處理量卻減少4.32％，暫存垃圾總量從2017至2022年成長超過9倍，審計部直指昔日環保署雖有規劃焚化廠升級整備，過程中未能積極督促協調各地方辦理，進度才不如預期。

賴香伶說，政府應跨部會與地方合作，清查廢棄物與焚化爐的問題，才能進一步研擬具有科學性的處理策略；同時與民營企業共同組成策略聯盟，聚焦事業廢棄物處理問題，共同推進環境治理。

賴香伶直言，垃圾減量的關鍵，在於改善民眾觀念與習慣，從源頭減少垃圾，例如台北市執行垃圾費隨袋徵收，確實有助減少垃圾。此外，桃園市2022年垃圾妥善處理率92.1％，在六都墊底，遭桃園市審計處要求檢討，如今前市長鄭文燦前進中央擔任副閣揆，理應更協助地方處理垃圾問題。

立委張其祿表示，全台已囤積逾600萬噸事業廢棄物，但政府卻呈現消極態度，《廢清法》第32條規定，工業區「應」規畫其專屬廢棄物處理設施，至今通過20多年仍未落實。以2009年通過環評的台南七股科技工業區為例，在2022年1月開工後3個多月，外界才驚覺未規劃事業廢棄物處理設施，甚至連環保用地都未規畫，迫於壓力，時任台南市經發局長陳凱凌才承諾當年底前提交環差評估。政府應針對未能落實執行第32條設置事業廢棄物處理設施之義務人，透過修法來督促其履行義務或追究責任，確保廢棄物得以合理處理，以保護園區內外之環境品質。

張其祿指出，去年全國事業廢棄物產生量高達2117萬公噸，再利用率高達86％，這一個美好數字的背後，卻隱藏迫切的問題。國內一般事業廢棄物處理能力，並未隨著產業同步提升，事業廢棄物處理量能滯後，不僅壓縮一般廢棄物的處理量能，更導致廢棄物暫存量逐年上升，甚至演變為非法棄置問題。截至今年1月底，全國非法棄置場址多達607處，其中超過5年仍未清理者115處，主要集中在高雄市、彰化縣、台南市、屏東縣、新竹縣等地。

張其祿直言，隨著綠電耗材、太陽能板部分將進入淘汰週期，或是都市更新後廢棄建材等增加，事業廢棄物預計將有增無減。他呼籲環境部全面盤點事業廢棄物的種類、數量及處理量能，檢視循環經濟和廢棄物處理相關法規落實情形並進行滾動檢討，以確保能真正實踐循環經濟。

民眾黨團呼籲，執政黨對環境保護漫不經心，各地方垃圾堆置衍生的惡臭、空汙，嚴重影響周遭民眾生活；對於地方廢棄物亂象，呼籲中央應協助地方，建置相關處理設施或訂定全國可依循的規則。政府也應與民營企業合作處理事業廢棄物，並且加強對民眾宣導，透過正向獎勵培養低碳消費的觀念，引導消費習慣改變，從源頭減少垃圾產生。