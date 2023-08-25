由新竹市政府委託美國職棒大聯盟指定場務單位所檢測的新竹市立棒球場工程報告昨公布，顯示諸多缺失，負責工程的巨佳營造稱「契約是國產車的內容，不可能要求我們做出進口車等級」。對此，國民黨立委洪孟楷說，承包商以此卸責，但當初12億的經費暴增，怎麼驗收的？挖出電線、硬石，連國產車品質都不如，只有拼裝車的水準，監院、檢調真的不要再睡了。

洪孟楷說，新竹球場爭議持續延燒，不要以為百姓健忘，花了12億卻是這樣的水準，承包商還好意思講說這是國產車，根本污衊國產車業。明明是拼裝車的品質、國產車的卸責、進口車的施工經費、搭配民進黨超跑級的大內宣，這才是新竹球場真正的樣貌。

洪孟楷點出解釋不通的三件事，第一，經費暴增，但蓋一個合格的球場都無法，排水不良、硬石散落、電線掩埋，連打球都無法的球場，好意思說自己是國產車？第二，施工未完成，就急著開打球賽，開打了兩場之後又草草結束，到底是誰批准球賽的進行，至今一年多沒有給個說法，國產車也不能檢驗未完成就上路跑，這種只為宣傳不顧選手生命的事情，才是最令棒球迷憤怒。

最後，洪孟楷質疑，這樣的工程品質到底是怎麼驗收通過？當初可以用這種施工標準來放水廠商，中間有沒有圖利或任何不法？檢調、監院真的應該要動起來別再睡了！

洪孟楷嘆，說一個謊，要用100個謊來圓，新竹球場這件事，真相只會越來越明，涉及中央單位的部分，更應該追查真相；想要掩蓋，那就政黨輪替，把過去八年隻手遮天的惡行，全部公開。