NB產業因疫情紅利結束深陷庫存調整及需求不振泥淊，不過精成科積極調整產品結構，朝高板層數商務NB發展，拉升產品ASP及整體毛利率，亦讓精成科的業績在產業低迷之下逆勢衝出佳績。

目前NB產品佔精成科營收比重約65%，汽車約佔15%到20%，消費性產品佔比約10%到15%，由於產品組合優化，精成科第2季合併毛利率及淨利率分別攀高至20.96%及11.8%，分別年增4.67個百分點及3.36個百分點，單季稅後盈餘為6.47億元，年增15.68%，單季每股盈餘為1.39元，累計上半年稅後盈餘為12.41億元，微幅超越去年同期，每股盈餘為2.65元。

精成科前7月合併營收為132.63億元，年減5.84%，精成科表示，目前看起來，第3季及第4季可望維持第2季水準，公司將努力下半年與上半年差不多。

在馬來西亞廠區方面，精成科現有的馬來西亞廠產能約22萬呎到23萬呎，目前產能處於滿載，公司也積極擴建新廠，預計明年第2季完工量產，因應客戶需求。