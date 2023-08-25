美國前總統川普今天在亞特蘭大到案被捕，現任總統拜登閉口不談此事，而是對外表示他已和烏克蘭總統澤倫斯基進行交談，並再次為他2024年競選連任一事募款。

川普今天因涉嫌敲詐勒索和密謀推翻2020年總統大選結果等指控，正式於喬治亞州到案被捕；這是他在參加2024年大選之前面對的第4起刑事起訴。

路透社報導，拜登今天在能俯瞰塔霍湖（Lake Tahoe）的湖濱莊園裡度假，幾乎鎮日保持沉默，差不多在川普的飛機降落亞特蘭大（Atlanta）的同時，白宮宣布了拜登與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話一事。

在宣布與澤倫斯基通話後，拜登在先前名為推特（Twitter）的社群媒體X上以他的官方總統帳號寫道：「願今天能提醒一件事，黑暗與支配的力量永遠無法撲滅世界各地自由人民心中的自由之火。」

川普是共和黨2024總統提名戰呼聲最高的參選人，拜登並未提到川普的法律困境，謹守避免對他所面臨的麻煩發表評論的策略。

不過拜登幾乎是同時在川普前往喬治亞州富爾頓郡監獄（Fulton County Jail）準備被捕的同時，在X上呼籲各方捐款資助他的競選連任活動。

拜登寫道：「題外話，我認為今天是捐款給我競選活動的大好日子。」

當川普8月1日在華府因另一起案件遭起訴時，拜登正在德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）度假，不但外出用餐，還欣賞了一部熱門電影。

白宮表示，拜登與澤倫斯基在電話中討論開始訓練烏克蘭飛行員操作美國產製的F-16戰鬥機，以及加速批准其他國家將F-16戰鬥機移交烏克蘭一事。