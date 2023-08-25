為了打擊詐騙，預防民眾受騙，數位部規劃9月底建置完成並試辦「政府專屬短碼簡訊平台」。數位部長唐鳳25日進一步宣布，行政院已核定短碼簡訊3碼數字為「111」，下個月將確定優先導入機關。

所謂短碼簡訊，就是未來各機關發送簡訊，將會使用特定的3碼號碼，而不是10碼，方便進行辨識，預防受騙。

唐鳳25日在數位部周年媒體茶敘上宣布，行政院已經核定3碼數字為「111」。

唐鳳進一步說明，目前像「165」是大家所熟悉的號碼，其他10碼簡訊就很像詐騙，對民眾區分哪些是政府簡訊很不利，因此挑了認為最好記的「111」，將在下個月確保首先導入機關，會先導入程式，最後是希望各級機關包含地方政府都導入該短碼簡訊。

此外，唐鳳也說，數位部去年推出短網址服務（https://url.gov.tw/），提供政府機關將冗長、不易記憶的長網址轉換為精簡的短網址，這個運作到現在已經有2,300萬的轉址次數，可以放在有限制字數傳播。

唐鳳說，短網址跟短碼簡訊可以搭配使用，有利於政府機關傳播公共資訊，並讓民眾更容易識別政府網站，減少誤連詐騙或釣魚網站的風險。現在進一步推出政府專用短碼簡訊「111」，兩項服務搭配運用，確保政府訊息不容易被冒用，有助於從源頭防堵詐騙，提升社會數位韌性。

數位部新聞稿指出，為降低民眾遭到冒充政府簡訊詐騙的風險，數位部規劃政府專用短碼簡訊平台，未來各政府機關皆可透過「111」這組特定、專用的政府專屬短碼發送簡訊，以好記的3碼，讓民眾可以辨識簡訊確實為公部門發送。平台預計今年9月底啟動試辦，數位部將優先洽詢合適有意願的中央部會機關一同參與。

數位部說，已協調電信業者，在簡訊發送端進行檢核把關，只有透過本平台才能以「111」這3碼發送簡訊，確保從國內、國外所發送至民眾手機的簡訊，絕無法仿冒政府專用短碼。