台灣民意基金會最新民調顯示，民進黨參選人賴清德民調高達43％，民眾黨參選人柯文哲26.6％，國民黨參選人侯友宜則跌至13.6％，調查結果讓許多人相當震撼，台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，有些人形容「驚嚇」，因為過去很長一段時間，輿論都逐漸形成共識，認為賴清德民調無法打破的天花板，但他認為總統參選人有支持度天花板的說法是很奇怪，沒有什麼根據，是有人去炒作。

游盈隆接受中廣新聞網《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪時表示，輿論共識認為2024總統選情發展，賴清德已經無法打破支持度的天花板，只有藍白整合就有機會，可以超越賴清德，普遍想法不斷蔓延，包含綠營的人也相信賴清德有天花板，但他很早以前，寫過一篇文章，提到總統參選人有支持度天花板的說法是很奇怪，沒有什麼根據。

游盈隆說，2012年馬英九選連任對上蔡英文和宋楚瑜，選前12月的民調支持度也只有35％，沒有人討論馬英九支持度天花板問題，但賴清德支持度天花板是有人去炒作，賴的支持度在3月至7月都維持3成5左右，但他不認為是天花板，民意支持度是階段性的結果，會隨著環境和選舉競爭改變，不是一個靜態的東西。

游盈隆指出，民調是很貴的東西，要做每一題要審慎評估，以他放的那3題是7月發生的重大事件，選民對這件事情的反應是什麼，對他出訪有沒有信心？這次他表現可圈可點，台灣選民不分藍綠，只要出訪就加分，這是客觀的事件，如果他是扣分怎麼辦？不能考慮那些問題，不能預期他的表現。

王淺秋詢問，民調數字是這樣呈現有沒有影響在野人士的選擇？游盈隆說，台灣民意基金會發表8月民調無法預期效果或影響，還有政治人物或政黨會如何回應無法預期，唯一任務是把民意狀態呈現出來。

游盈隆指出，如果從政黨領袖回應來看，民調好像無意中促使政黨領導者開始面對新的現實，面對新的民意，而不是停留在過去，開始有警覺性要做些事情，柯文哲那樣的說法是他最新的說法，講得非常坦白願意談。

他強調，就這個角度來說是2024總統大選新的起點，展現柯文哲有彈性，不排除任何可能性，從某個角度來說為什麼這時候會有這種轉變？就是展現他的自信，因為柯是領先的，侯友宜是落後的，站在國民黨立場也可能會談，因為連宋配的例子，也是很強大，郭台銘一起談，如果郭台銘比較好，或是讓他去當頭，什麼都有可能。

游盈隆指出，8月民調讓大家其一共識，選情進入新的階段，必須有新的回應，2024總統選舉會變得更好看，而不是停留在刻版印象或對於選情的想像。