高雄前鎮區一家花店日前接到一名自稱是海軍陸戰隊張姓上尉的男子，表示想訂購176束花束，要求店家先行代墊貨款，雙方加LINE聯繫過程中，對方卻屢屢將不應該外流的部隊內辦公室、內務櫃與會議等照片傳給店家，店員覺得可疑報案，員警到場研判是詐騙手法，還是一手交錢一手交貨才安心。

經了解，前鎮區某花店店員謝姓女子於18日下午向警方報案，表示近期接到一通自稱海軍陸戰隊上尉來電，稱部隊要訂購花束，雙方加LINE聯繫後，對方一口氣就訂購176束鮮花，一共1萬7050元，同時提供單位、職稱姓名與聯絡電話，要求店家先行代墊貨款，取貨當天再統一繳付貨款。

但對話過程中，對方不時傳送不該隨意外流的軍營內部照片，藉以取信店家，謝女覺得可疑又納悶，於是當機立斷報警請求警方協助，聽完店員敘述，警方也研判是詐騙手法，及時中止交易讓店家避免可能的損失。

警方呼籲，詐騙集團假冒軍警消身分LINE訂購商品又惡意棄單的案例時有所聞，對方會先以「買家」身分與「賣家」接觸，之後透過層層的話術引導賣家代墊貨款或匯款進行詐騙，接獲陌生來電一定要提高警覺。