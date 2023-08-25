高雄楊姓女子和陳姓男子瞄準國內性服務市場特殊需求，特地引進2位泰國「變性人」，藏身在85大樓內月租套房以高價接客。高雄地院依妨害風化罪判楊女、陳男各3月，均可易科罰金，可上訴

2021年11月，楊女和陳南特地從泰國引進綽號「俄利亞」及「王牌」2名泰國籍變性人，在85大樓內月租套房提供性交、肛交及口交等性服務，每次收費2800元至5300元，吸引口味特殊的尋芳客。

「俄利亞」和「王牌」2人身材、外貌姣好，尋芳客絡繹不絕，楊女一人甚至必須使用3支手機才能應付消費人潮，但也因此樹大招風，2022年4月警方接獲檢舉前往查緝，當場逮捕楊女、陳男。

原本警方懷疑楊女、陳男疑似扣留2名泰國變性人的護照、脅迫賣淫，但檢警查無積極證據，最後僅依妨害風化罪起訴2人。但警方另查獲楊女、陳男也媒介陳姓女子性交易，收取3700元至8500元不等服務費。

開庭時楊女、陳男2人均坦承犯行，法官痛批2人，明知政府執法單位極力掃蕩色情，以端正社會風氣，竟仍為圖私利而媒介成年女子與男客為性交行為，不僅敗壞社會善良風氣，更徒增國家查緝成本耗費，實不足取。考量2人犯後態度良好，各判3月、均可易科罰金，可上訴。