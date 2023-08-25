台灣堪稱手搖飲王國，不少民眾每天都要喝上一杯，但卻不知道微糖、半糖、全糖的含糖量差別，營養師姚晴徽以未加配料的紅茶舉例，微糖的含糖量約25克、半糖約35克，全糖則為52.5克。她並表示，在無配料及相同甜度下，酸性飲料的含糖量更高，例如檸檬及養樂多的微糖，就是紅茶的2倍、約為51克。

姚晴徽在其臉書「徽姑娘營養師」表示，精緻糖為所有額外添加在食品中的精緻糖類，及天然存在蜂蜜、濃縮或非濃縮果汁的糖（水果不算）。世界衛生組織建議，每人每天攝取的精緻糖量應在總熱量5%以下，若是每天攝取2000大卡，糖攝取量建議低於25克。

她表示，食藥署要求，連鎖飲料店及速食業現場調製的飲料，都必須標示飲料的總糖量與總熱量，包含所有原料及配料，可以實際值或最高值，店家通常會以「全糖」情況標示該飲料的總糖量。

不過，許多民眾會好奇，飲料店家標示是全糖，微糖到底加多少糖？姚晴徽以紅茶、綠茶及烏龍茶等純茶類、且無配料來舉例，在無糖及微糖、半糖、全糖，添加糖的克數與熱量變化（此為預估數值，仍會有所差異）：

●無糖：含糖量0克；熱量0大卡。

●微糖：含糖量25克；熱量100大卡。

●半糖：含糖量35克；熱量140大卡。

●全糖：含糖量52.5克；熱量210大卡。