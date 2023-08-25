為強化社區居民減災防災觀念，新北市社會局於新店區中華里舉辦為期6個月的工作坊，並於20日在新店三民活動中心舉行實兵演練，參加訓練的里民說，「不怕一萬，只怕萬一，因此必須做好準備。」

新店區中華里防災社區演練，以「地震」為主題，模擬地震後發生瓦斯氣爆，從災害發生後的自主應變、里民受困及CPR、AED緊急救護、災情查報、滅火到避難收容處所開設等，全程由里民自行擔任演練人員，操演過程相當逼真。

新店區長陳怡君表示，極端氣候造成災情變化快速，且影響規模增大，因此有必要積極推動防災社區，動員居民認識防災知識及基本救災技能，以增強社區居民的應變能力。

中華里里長邱湘羚表示，里內較多無尾巷，大型車輛不易進入，災害發生時恐影響救援，藉由這次機會，動員了里內各鄰長、巡守隊及幹部參加防災社區課程，學習防災編組、勘查歷史災點、學習避難收容處所架設、心肺復甦術等相關救護技能。

社會局副局長吳淑芳表示，一般防災演練都鎖定在急救、滅火、逃生工作，這次特別著重訓練里民開設避難收容處所，當災害發生時，社區民眾不只可以自行編組投入救災，還能立即開設避難收容處所。