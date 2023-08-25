21歲舞小姐魏姓女子前天上午在台南市安平區涉嫌酒後駕車導致58歲孫姓婦人重傷致死，被警方移送台南地檢署諭知10萬元交保後，昨晚她在臉書PO文道歉說，「做一個錯誤示範」、「多麼希望走的人是我」；但仍有不少網友批評，「真犯錯假道歉」。

魏女PO說，「在此我向大家以及受害人說聲對不起，我做一個錯誤的示範。我以為我喝了一點酒能夠保持清醒，就酒駕導致毀了一個家庭，我多麼希望走的人是我，現在難過的就不是婦人的家屬。各位很抱歉這兩天我都在警局、派出所，移至偵查隊，再移至地檢署，沒第一時間出來跟大家說對不起，對不起，做了一個過分至極的事情。我相信法律會給我最嚴厲的懲罰，我知道說抱歉沒有用，但我很愧疚，在這裡我鄭重跟各位說聲對不起。」

鑑於事發當下，魏女先將自家奧迪汽車撞毀的畫面PO上IG限時動態，員警幫忙移車時，還在一旁飆罵三字經，消息傳開後引發眾怒，才急忙將IG、抖音等帳號關閉，此文一出後，許多網友不買帳紛紛留言，指「真犯錯假道歉，酒駕撞死人，車壞掉還在那邊罵，什麼心態」、「這樣還想減刑啊」、「妳還有心情在限時動態上發罵髒話以及下課等語的影片，顯見妳毫不在乎，也沒有後悔」。