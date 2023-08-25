【全程字幕】賴品妤自摔嗆記者！游智彬頒「最佳演技獎」酸爆 揭賴清德團隊「這事」打臉 @ChinaTimes ​

立委賴品妤24日疑似因腳步不穩、摔倒在地，當場怒氣沖沖指控記者推人。新黨立委參選人游智彬今赴立法院頒獎賴品妤，酸她是立法院最佳演技獎。游說，綠營企圖將記者捲入風暴核心，來掩蓋統治集團對國家資源的染指和剽竊，深感不齒。游更說，雲豹創辦人張建偉引入台灣的紅葉風電不僅陸資背景，同時還在大陸的四個省都設有風電工廠。游大酸，嘴巴抗中保台實際坑台害台的政治蟑螂，更可能是引清兵入關的吳三桂。

游智彬進一步指出，賴氏父女互為表裡，爸爸當門神，女兒在立法院護航公庫通私庫之門不僅僅是對國家資本的剽竊，更是閹割整個世代的階級不正義，為何賴品妤能，你不能？這就是階級不正義，這就是世代不正義。

游智彬指出，賴勁麟辭掉雲豹董事長是跑得了和尚跑不了廟，雲豹創辦人張建偉引入台灣的紅葉風電不僅陸資背景，同時還在大陸的四個省都設有風電工廠，作為高門檻的風電企業且能在大陸四個省份設有工廠，其背後之政商深度豈能讓輿論忽視？

民進黨的兩岸政策都在抗中保台，為何大陸背景與關聯如此之深的雲豹能夠橫行台灣綠能10兆產業，進一步提高收購綠能電價坑殺台電榨乾台電，導致台電虧損連連，這樣的賴氏父女，不僅僅是嘴巴抗中保台實際坑台害台的政治蟑螂，更可能是引清兵入關的吳三桂。