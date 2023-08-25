國民黨團持續攻擊綠能議題，民進黨發言人張志豪今痛批，國民黨就是雙標黨，嘴巴駡前瞻、背後偷偷拿前瞻、侯友宜更到處剪綵前瞻建設，還有罵綠能、大賺綠能，藍委住北市罵南部、為選舉私利表面挺侯、實質護柯，老是心口不一，卑劣手段已經被看破手腳，終遭選民唾棄。

張志豪表示，藍白兩黨一再抹黑攻擊批評台灣綠能產業發展，但卻刻意迴避隱瞞政府為什麼要大力發展再生能源。主要是台積電與台灣許多電子業、金融業都加入RE100，而且供應鏈上並不接受核電。

他說，台灣現階段不積極發展綠能，勢必嚴重衝擊產業動能，也因為綠能是當前的趨勢，所以國民黨很多相關的企業全都在發展綠電，其中大罵綠能的國民黨立委王鴻薇，就是典型的罵綠能拿綠能，自相矛盾，她分別在107年收受台泥彰和綠能有限公司政治獻金50萬元、111年市議員選舉拿了冠達綠能事業有限公司10萬元，拿綠能罵綠能就是王鴻薇，就是雙重標準。

張志豪指出，國民黨及侯友宜辦公室自己要先對外說清楚，老是攻擊抹黑民進黨綠能政策的同時，實際上國民黨內有許多要角目前都身兼綠能產業的董事或獨立董事，甚至接下不少政府的重要綠電工程。

他說，包括侯友宜國政召集人杜紫軍自己就要先出面說明，另外還有國民黨副主席夏立言、國民黨中常委陳宗興、馬政府經濟部部長施顏祥、馬政府經濟部次長林聖忠、馬政府台電董事長黃重球、馬政府國發會主委林祖嘉、馬政府經建會主委蔡勳雄及經濟部長辦公室專門委員毛恩洸，這幾個人年收入加起來至少破億，加上背後的相關龐大利益恐怕超過5億元，請問是「藏富於國民黨」嗎？

他說，國民黨總是嚴以律人、寬以待己，就像侯市長老是臉書反黑金復辟，但身體卻很誠實的四處跟黑金貪腐及地方牛鬼蛇神在在一起。

此外，對於侯友宜昨日提出「觀光政策」，張志豪批評，在疫情趨緩後，各縣市無不卯足全力推動觀光休閒產業，但新北市近年卻毫無作為，始終停留在老縣長蘇貞昌任內一鄉鎮一特色的觀光建設基礎，根據《遠見雜誌》縣市長滿意度調查「觀光休閒」項目，新北市的排名從2020年的第4名大退步至2023年的第12名，六都倒數第二名。

他說，請問侯市長這種拚觀光的零分成績，如何奢談要實現「觀光利國」的目標，反觀高雄市「演唱會經濟」創造驚人效益，新北市的室內表演場地卻只有一個，顯見新北市長卻顧著選總統，大開選舉支票，根本口惠而實不至，只會「用口號欺騙選民」，荒廢市政，市民受苦，令人遺憾。