大陸商務部日前稱將研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠。財信傳媒董事長謝金河表示，十幾年來，台灣受惠ECFA關稅利益約96億美元（約台幣3052億元），一旦ECFA喊卡，石化、紡織、機械業等將受到衝擊，包括台塑四寶、遠東新、上銀與亞德客等7家台廠股價大跌已嗅出不尋常，他認為，強化核心技術與競爭力，才是企業永續經營發展之道。

謝金河在臉書以「ECFA的衝擊效力有多大？」發文，國台辦放話，指出台灣違反WTO精神，暗示將中止ECFA，這個早在服貿爭議之前簽署的兩岸貿易協議架構，對台灣的石化、紡織、機械業帶來助力，十幾年來，台灣得到的關稅利益大約在96億美元上下，一旦ECFA退場，這些原本在ECFA架構下受惠的產業一定會受到影響。

台灣各界對ECFA存在與否？也有很多不同的意見，像台中市長盧秀燕為工具機產業請命，認為ECFA影響機械產業很大。工商協進會理事長吳東亮認為衝擊沒有那麼大，一旦中止很可惜。

陸委會主委邱太山則認為這是維繫兩岸情感的重要臍帶，如果剪斷，對兩岸交流恐有負面影響。國內各家投顧也發布報告，評估ECFA對台灣產業的影響。

謝金河攤開相關數據表示，台灣石化產業去年對中國出口62.4億美元，比去年同期減少31.85%，紡織業出口5.66億美元，年減17.6%，機械業在早收清單中的金額約96億美元，但是像亞德客九成生產線在中國，上銀的線性元件在2019年已經恢復課稅，影響也相對有限。

今年石化業出口到中國，前4月16.4億美元，年減31.8%，紡織品出口僅剩1.41億美元，年減31.16%，可以看出ECFA的助力已大幅減退。

他分析，很大原因是這十幾年來，產業結構已經有了很大變化，中國石化、紡織、工具機產業快速崛起，且產能、規模都很大，台廠為了生存，只好力圖轉型，或是把生產基地外移。最鮮明的例子是申洲國際囊括成衣訂單，台灣的儒鴻、聚陽努力提升品質及競爭力，如今走出一片天。

反之，純粹躲在ECFA架構下的業者，競爭力一直下降！而今年中國經濟表現乏力，這些在ECFA大傘下的產業，在ECFA大刀沒有揮下之前，他們的業績早已急轉直下。

今年上半年，台塑四寶交出一張非常黯淡的成績單，台塑、南亞、台化和台塑石化上半年只賺95.83億元，對照2021年全年大賺2414.1億元，實在是天壤之別。

謝金河表示，台塑集團市場在中國，但中國本地的業者擴廠實力愈來愈強大，石化原料殺聲震天，台塑從121元殺到78.1元，有南亞科與南亞電路板的南亞，上半年EPS只有0.23元，台化過去三季當中，有兩季虧損，台塑石化上季虧損11.57億，這是台塑罕見的情況。以前台灣前10大市值企業，台塑有3家，現在只剩下台塑石化，且排名從第四到第九。

工具機股王亞德客今年從1245元跌至868元，上銀也從272跌到187.5元，紡織的遠東新世紀從33.75跌到28.2元。

他認為，這個現象，除了反映中國市埸不給力，也提醒大家，只有強化核心技術與競爭力，才是企業永續經營發展之道。

謝金河最後強調，ECFA的存在，像金門與馬祖一般，都是連結兩岸的臍帶，一旦割斷，對雙方的感情都是傷害。