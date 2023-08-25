為了抗擊高通膨，儘管各國央行提高了利率，但是現金充裕的銀行卻不願意提高儲蓄存款利率，使得民眾試圖在其它地方尋找更高的回報率。

政府債券已經成為儲戶的新選擇，歐元區各國政府都在利用儲戶的胃口，將部分的融資計畫轉而瞄準向一般家戶。

比利時發現，這種專門針對散戶的債券有著良好的需求，該國政府也專門設計了新債券，便與銀行存款利率相競爭。

比利時央行說，一年期債券的利率為3.3%，而相對之下，兩年期未償還存款利率為2.8%。

財政部說，銀行(貸款)收取的利息與支付給儲戶的利息，兩者之間的差距太大。我們希望減少差距，鼓勵銀行提高利率。

比利時債務機關負責人Jean Deboutte說，周四債券發行的第一天，儲戶至少購買了8.28億歐元的債券。而這還不包括儲戶通透過銀行下訂單購買債券，因此需求可能超過10億歐元，遠高於今年以來比利時從儲戶那籌集的3.9億歐元。

儘管需求強勁，但這僅佔比利時數千億歐元存款的一小部分。

Deboutte還說，在計畫發行新債券後，一些銀行已經開始上調利率。