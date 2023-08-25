蔡英文總統9月5日至9月8日將率團出訪我非洲唯一友邦史瓦帝尼，出訪主要團員包含經濟部長王美花、高雄市長陳其邁等人。陳其邁今（25）日被媒體堵訪時低調不願多談，尷尬苦笑稱「不是去玩」，至於行程等細節一概避談，尊重府方說明。

總統府指出，而今年適逢我國與史瓦帝尼王國建交55周年，也是史瓦帝尼王國獨立建國滿55周年，以及史王恩史瓦帝三世的55歲生日。在史王的誠摯邀請下，蔡總統將於9月5日至9月8日率團專程訪問史瓦帝尼。關於本次出訪主要團員，包含經濟部長王美花、僑務委員會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統府副祕書長張惇涵、外交部次長李淳。

陳其邁今早出席活動時被媒體堵訪，陳其邁笑說，「不是去玩啦」，至於要做什麼交流等細節，他重申自己只是訪問團中的成員之一，由總統府統一說明比較好，「我們再跟總統府協商，看能講到什麼」。

關於陳其邁將隨總統出訪友邦史瓦帝尼一事，高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，高雄市與史國首都姆巴巴內市，雙方針對推動雙語教育和師資交流上，評估具有合作潛力，因此市長此次隨團出訪，期盼未來推動兩國、兩市之間在教育文化、青年交流等面向的合作，進行城市交流也深化兩國邦誼。高雄市作為台灣主要城市之一，不論是國家外交、城市外交，都努力為台灣的外交工作共同打拚。