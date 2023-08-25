在稍早前的一般交易時段，Marvell下挫6.85%，收在57.29美元，創下8月11日以來收盤新低。

由於去年10月美國對出口中國的半導體晶片與相關技術祭出嚴格管制，Marvell在中國市場的復甦一直很疲弱。

Marvell周四盤後公布，第二財季（截至7月29日）營收季增1.5%、年減11.6%，為13.41億美元，優於分析師預估的13.3億美元。經調整後每股盈餘季增6.5%、年減42.1%，為33美分，略高於分析師預估的32美分。

Marvell預估第三財季（截至10月28日）營收為14.0億美元加減5%、經調整後每股盈餘為40美分加減5美分。

分析師預估該公司第三財季營收為13.9億美元，經調整後每股盈餘為0.40美元。

Marvell執行長Matt Murphy表示，第二財季營收優於預期且第三財季營收可望加速成長，主要受到AI與雲端基礎設施所驅動。