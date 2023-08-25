陳姓陸客和朋友4人來台參與靈鷲山水陸法會，24日要搭機離台時，發現手機遺失，回想應該是掉在計程車上。桃園警方獲報，找到計程車車號，並聯繫劉姓駕駛，雖然他人在台北市，但想到時間緊急，火速送到大樹派出所，讓陳對於台灣警察、駕駛的熱心相當感動。

陳姓男子及朋友一行4人來台參與宗教法會，入住於桃鶯路某飯店，活動結束即將於昨24日中午搭機離台，卻發現手機遺失，經回想應是掉在曾搭乘的計程車上，眼見時間緊迫，便委請法會工作人員協助向桃園警察分局大樹派出所求援。

巡佐陳嘉文及警員鄭芳菁立即至飯店調閱監視畫面，確認該計程車抵達及離開時間點，再調閱沿線監視器畫面，過濾比對出車號後，透過計程車公司與駕駛劉先生取得聯繫，劉先生在乘客座旁門縫內發現手機。

由於時間緊急，劉先生也熱心的從台北市文山區出發，迅速將手機送到大樹所內歸還失主，失主陳先生對於員警及劉先生熱忱積極的協助感謝萬分，讓他對於來台旅程增添了深刻的美好回憶。