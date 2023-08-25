國1五楊高圓山段遊覽車「火燒車」 ，濃煙沖天人員驚逃！（照片 / 翻攝自即時影像監視器）

國道1號南下五楊高架22.3K處，今（25）日上午11時22分左右，一輛遊覽車路上忽然起火，現場濃煙密佈，遮蔽公路後方視線，車上人員驚荒逃生，警消經獲報後抵達現場，並佈水線搶救，所幸車內人員及時逃出，有關詳細事故發生原因，仍待進一步調查釐清。