國1五楊高圓山段遊覽車「火燒車」 濃煙沖天人員驚逃 11:512023/08/25 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1五楊高圓山段遊覽車「火燒車」 ，濃煙沖天人員驚逃！（照片 / 翻攝自即時影像監視器） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1五楊高圓山段遊覽車「火燒車」 ，濃煙沖天人員驚逃！（照片 / 翻攝自即時影像監視器） 國道1號南下五楊高架22.3K處，今（25）日上午11時22分左右，一輛遊覽車路上忽然起火，現場濃煙密佈，遮蔽公路後方視線，車上人員驚荒逃生，警消經獲報後抵達現場，並佈水線搶救，所幸車內人員及時逃出，有關詳細事故發生原因，仍待進一步調查釐清。 BMW台64追撞路邊工程車燒成火團 轎車駕駛「腦漿溢出」慘死 北捷南港機廠疑電纜爆炸 2員工遭電擊送醫急救 小貨車路邊起步大迴轉 直行廂型車遭撞翻「橫躺路中」 #11 #小貨車 #小客車追撞 #22 #發生 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄工地旁發現男陳屍小貨車內 民眾報警求助 13:392023/08/24 社會 22共機5艦上午擾台 13架闖「應變區」！ 2無人機仍在北部空域 10:432023/08/25 政治 福島水域定期出現「輻射魚」！媒體人嗆蔡英文：完全當作沒發生 08:322023/08/24 政治 金磚集團壯大陣容 5國擴編成11國 23:042023/08/24 財經 奧迪女酒駕撞死晨運婦 兒曝母來不及實現的願望！悲訴「太不公平」 22:372023/08/24 社會 男連犯3案才聲押獲准 基隆市長親赴遭恐嚇酒吧慰問 11:332023/08/24 社會 提升救災效率 北水處與水管公會簽訂備忘錄 18:062023/08/24 生活 女酒駕撞死人卻發IG動態心疼車 黃偉哲大怒：無法接受 16:472023/08/24 社會 火燒心不一定是胃出狀況！ 若伴隨8徵兆恐瞬間奪命 17:352023/08/24 健康 扁女婿趙建銘車禍！駕法拉利超車擦撞騎士 13:232023/08/24 社會 趙建銘開法拉利車禍會影響假釋？ 律師：除非酒駕或故意犯罪 14:272023/08/24 社會 長輩食在好幸福！偏鄉「樂齡共餐」化解獨居獨食的寂寞 09:002023/08/25 生活 5星托嬰中心傳虐童 被教保員抓手拋摔「強壓哄睡」 11月嬰全身瘀傷 10:512023/08/24 社會 查爾斯三世將赴法國進行國是訪問 預定此時啟程 22:282023/08/24 國際 因疫情無法回國遭除戶籍 地價稅9／22前申請退稅 22:372023/08/24 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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