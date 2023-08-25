藝人曾志偉日前因動脈瘤住院開刀，在血管內裝了支架，如今手術相當順利，正在調養身體，不過傳出TVB上半年虧損16.7億台幣，讓他決定請辭負責，昨(24日)在術後首次露面召開記者會，針對身體狀況作出說明。

曾志偉任職香港電視台TVB總經理，接任2年半來虧損不斷，決定請辭負責，對此，TVB深夜發聲明否認，指出報導毫無根據可言，將保留法律追訴權，對此，曾志偉隔天召開記者會說明，是術後首度露面，他表示身為藝人，無論做什麼事都會被講，更舉梁朝偉被爆有私生子為例，強調看到這類報導都是一笑置之。根據《東網》報導，被點名可能接任的何定鈞，表示年事已高不會全職接任，另一人選陳百祥則是否認此事。

曾志偉談及身體狀況，他表示10多年前就知道這個毛病，但因為疫情關係，中間長達3年多沒到台灣，這次檢查時發現有條血管脹大，聽從醫師建議做了微創手術，在血管內加了支架，如今治癒恢復狀況良好，只不過被醫生禁止喝酒2周，基本上沒有什麼大礙，希望外界不用為他過度擔憂。