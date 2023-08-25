農業部說明，今年亮點新品項為蜂蜜，分別為代代相傳蜂農「迷人蜂采」陳威年先生及筠捷蜂業的鄭金崑先生，憑藉豐富養蜂經驗及深厚基礎多次榮獲蜂蜜評鑑獎項。其他品項獲選達人包括溫室設施栽培自創「三顧蘆田」蘆筍青農楊詠仁先生，及用心栽培「蜜玥」綠蘆筍的青農會長詹勝凱先生，皆不藏私樂於分享親身技術經驗。承襲父親玉米粒加工事業起家，種植水果玉米創立「遇米甜」品牌的李清源先生，透過農遊體驗積極推廣食農教育。

採低密度生態養殖、友善環境理念，創立「蝦覓世界」的蝦農二代柯明賢先生；白蝦養殖堅持天然安全不用藥，取得輸歐盟的「國基漁場」創辦人黃國基先生。導入科技化管理、高架豬舍及使用蜂巢式水濂片降溫系統，獨創濕式熟成飼養技術兼具碳足跡標籤的「好欣豬」，落實人道飼養及永續經營的瑞清牧場創辦人方瑞清先生。

農業部指出，今年獲選達人充分展現團隊精神，集團管理企業規模化及品牌整合多元行銷力，包括傳承三代並率先推出食米小包裝「金農米」的宇進實業股份有限公司；分別以「田農米 臺梗九號」、「台灣越光米」及「田中濁水香米」連獲3年比利時米其林二星風味獎的田中建新碾米工廠，並將碾製後稻殼結合在地花卉產業業者及牧場沼液循環再利用，達到農業綠循環。

積極與在地農民合作成立地瓜契作專區，創立「阿甘薯叔」品牌也通過全球良好農業規範驗證（Global G.A.P）的保證責任雲林縣瓊埔合作農場；兼有產銷履歷生產及加工驗證，打造產製儲銷一貫化作業，有使用國產大豆製成「豆豆家族」豆包的保證責任雲林縣石廟雜糧生產合作社，及台灣苦茶油屢獲國際競賽的保證責任嘉義縣梅山茶油生產合作社。另有發揮企業化管理精神，整合在地特色農產品，如生產香蕉創立「天之蕉子」品牌的南投縣中寮鄉農會及大宗文旦產地的臺南市麻豆區農會，利用多元化產品及行銷策略，發揚在地優質產銷履歷農產品。

農業部表示，產銷履歷推行至今面積逾8.2萬公頃，產值達288億元，期望透過本次當選履歷達人及優秀團隊們，發揮在地影響力，讓更多農友一同加入。2040農業淨零目標、友善環境及永續發展是農業部未來重要政策，除透過產銷履歷可追溯及第三方驗證的核心精神外，藉以產銷履歷達人引導農漁畜產業邁向友善與永續。