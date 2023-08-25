外科醫師陳榮堅分享，一位60多歲的阿公開刀住院，明明是微創手術，卻住院一周都沒恢復，進行了各種檢查都找不出原因，後來阿公支支吾吾地說「感覺這房間怪怪的，每天晚上睡覺都有東西在看我。」聽起來很玄，但他還是替阿公換病房，沒想到一換阿公的身體就明顯好轉了。

陳榮堅在臉書分享，醫院是個充滿生老病死，每天都會發生故事的地方，某年冬天一位60多歲的阿公罹大腸癌，開刀完住進VIP病房休養，原以為現在的微創手術約3天就能恢復，但這位阿公開完刀卻陸續解出血便，恢復的不是很順利，但做檢查都找不出異常的原因，且阿公也沒糖尿病。

陳榮堅表示，某次去病房檢查，結果阿公突然支支吾吾地說「陳醫師，有件事我想想，還是跟你講好了。」阿公的家屬也在旁邊一臉面有難色，隨後阿公就說「其實我們住進來的時候，就覺得這個房間怪怪的，但說不上來是哪裡怪，就是每天晚上睡覺的時候都感覺有東西在看我。」

陳榮堅坦言，由於阿公完成手術以後，已經住院一周都沒恢復，且不管怎麼檢查都找不出原因，如今聽到阿公這樣說，雖然感覺很玄，加上阿公是住VIP病房，要選擇換房間也合理，因此決定替阿公換病房，結果一換房間，阿公就好很多，且自換房那天起，引流管都乾淨了，慢慢開始恢復。

陳榮堅表示，事後他才知道，阿公原本住的那間房，在阿公入住的前一天，有位病患在那間病房安寧往生，有時候這種東西真的很玄、很難解釋，不過好險病人最後有順利恢復出院。

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