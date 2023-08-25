駐馬台北經濟文化辦事處代表葉非比致詞表示，台馬經貿、文教與醫衛合作密切，台灣企業以靈活彈性與先進技術聞名，因應全球變動的供應鏈，期待台馬間能持續深化產業合作，進一步帶動投資，共同締造台馬雙贏。

馬來西亞對外貿易發展局(MATRADE)副執行長Sharimahton亦指出，馬來西亞除了持續推動工業4.0，也加速創新並建立完善的數位生態，相信台灣形象展將是促進台馬各領域雙向對話的最佳平台。

為促進台馬產業交流，展期間辦理多場產業醫療論壇與產品發表會，如台灣智慧醫療論壇、台灣傳統醫學健康照護論壇、台灣尖端醫療在馬來西亞應用論壇及智慧醫院論壇。另為結合台、日、馬三國企業的連結與合作，特辦理台日共同拓展第三國市場商務合作論壇暨交流會，吸引超過百人參與。看好數位貿易前景，亦辦理台馬跨境電商與整合智慧販售研討會，外貿協會也與馬來西亞本土電商平台Youbeli簽署合作備忘錄，加強跨境電商合作。

馬來西亞台灣形象展，此次展覽特別設置「數位科技館」(Digital Commerce Pavilion)，展示台灣領先全球的數位科技形象。本館匯集台灣經貿網21家業者，展示3C、美妝、食品、汽配及手工具等近百項台灣優質產品，並邀請當地人氣KOL前往展館現場直播，運用時下最流行的數位行銷方式來加強台灣數位科技及優質產品之網路聲量，協助我商拓展馬國數位商機。

馬來西亞數位經濟計畫(MyDIGITAL)積極推動數位轉型和數位經濟發展，2025年累計投資在數位產業將超過162億美元，目標是將馬來西亞轉變為數位經濟強國，預計到2025年數位經濟將為其國內生產毛額(GDP)貢獻25.5%，同年電商網站成交金額上看180億美元，商機不容小覷。看準馬國對數位產業的需求趨勢，台灣經貿網特別設置「數位科技館」，協助台灣企業前進馬來西亞，爭取東南亞數位經濟市場商機。