柯林斯出席傑克森霍爾（Jackson Hole）舉辦的年度全球央行行長年會，她24日接受Yahoo Finance專訪時指出，「我們可能需要額外的加強，可能已非常接近利率暫停一段時間的地方。」

柯林斯今年並沒有貨幣政策投票權，但她受訪時指出，Fed必須「做更多工作」，為要讓通膨能夠降到2％的目標，若是數據也支持如此，更多升息也是有可能的。

她說：「我認為我們需要一些時間去確認需求和供應持續在重新調整，才能讓通膨返回2％的軌道。」