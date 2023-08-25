柯林斯出席傑克森霍爾（Jackson Hole）舉辦的年度全球央行行長年會，她24日接受Yahoo Finance專訪時指出，「我們可能需要額外的加強，可能已非常接近利率暫停一段時間的地方。」
柯林斯今年並沒有貨幣政策投票權，但她受訪時指出，Fed必須「做更多工作」，為要讓通膨能夠降到2％的目標，若是數據也支持如此，更多升息也是有可能的。
她說：「我認為我們需要一些時間去確認需求和供應持續在重新調整，才能讓通膨返回2％的軌道。」
外界高度關注聯準會（Fed）主席鮑爾即將於台灣時間25日晚上10時發表的演說，在此前夕，波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，聯準會（Fed）可能會進一步升息，並且即便未來幾個月不再升息，利率也可能位在高水位更長時間。
柯林斯出席傑克森霍爾（Jackson Hole）舉辦的年度全球央行行長年會，她24日接受Yahoo Finance專訪時指出，「我們可能需要額外的加強，可能已非常接近利率暫停一段時間的地方。」
柯林斯今年並沒有貨幣政策投票權，但她受訪時指出，Fed必須「做更多工作」，為要讓通膨能夠降到2％的目標，若是數據也支持如此，更多升息也是有可能的。
她說：「我認為我們需要一些時間去確認需求和供應持續在重新調整，才能讓通膨返回2％的軌道。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。