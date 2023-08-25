大陸禁止芒果進口，台灣農民憂心下一步不知又禁何物，政府該如何因應，農業部長陳吉仲表示，台灣水果外銷第一名是美國，芒果過去5年約有1000公噸到大陸，佔今年全國整體產量17萬公噸，比例僅佔0.05％，影響不大，未來協助農民除讓日本、美國、新加坡等市場持續擴大外，同時將另開拓新興市場。

農業部長陳吉仲今天上午受邀出席行政院南部聯合服務中心主辦「2023南方領袖教育學院」，演講「農業政策與台灣的未來」，演說前他接受媒體聯訪，被問及大陸禁止輸入台灣芒果，下一步有沒有預測禁什麼，要如何因應？

陳吉仲表示，2016年蔡英文執政後，就要求農業部需分散單一市場的風險，他向全國農民及消費者報告，幾年前，台灣外銷比例最高的是23％到大陸市場，一直到去年只剩不到13％，第一名是美國、第二名是日本、大陸已經是第三名。

陳吉仲說，到今年8月20日為止，台灣外銷到大陸的市場已將降到10％以下，美國、日本第一，香港第三，更重要的是針對片面暫停台灣芒果輸出部分，農業部有評估，在過去5年大約有1000公噸數量到大陸，佔整個今年全國產量17萬公噸，比例只有0.05％，且芒果是一個內需型需求的水果，評估影響幅度不大。

陳吉仲指出，台灣水果5年前外銷有8成都是到大陸市場，但到去年為止，大陸市場不到2％，日本反而是台灣最大宗的水果出口，超過5成多，目前會全力來讓日本、美國、新加坡等市場持續的擴大，新興市場也持續在開拓。

陳吉仲說，台灣今年是水果大年，芒果吃完後，8月接著開始文旦，文旦也是被大陸禁止，而去年被禁止的時候，遇到白露和中秋節只有3天，政府與10大產區所有農會一起努力，讓價格維持在每公斤50元以上，今年則會讓文旦內外銷及加工全部啟動，大家一起努力幫助農民。