嘉義警方在蔡嫌住處的海產保鮮箱起獲大批海洛因。（嘉義縣警察局提供／廖素慧嘉縣傳真）

蔡姓男子在嘉義縣番路鄉租住民宅，被檢舉是毒窟，嘉義縣警方持搜索票前往查緝，在屋內起獲一整箱保麗龍盒滿裝海洛因，共20大袋（毛重7355公克），檢方指出，海洛因經查驗純度70％以上，全案依毒品危害防制條例起訴，蔡男昨晚由法院裁定羈押。

嘉縣警察局刑警大隊與中埔分局、布袋分局組成專案小組，由嘉義地檢署檢察官李昕諭指揮，連續數月蒐集蔡男犯罪事證，5月間持搜索票到蔡嫌租住處搜索。

陸續搜出第二級毒品大麻菸油、混合式毒品咖啡包分裝原料、器具等，專案小組鍥而不捨地毯式搜索，最後在客廳角落發現1個印有海鮮字樣的保麗龍箱，打開一看全是第一級毒品海洛因，宛如電影「門徒」翻版。

當場查扣海洛因共20大袋（毛重7355公克）、二級毒品安非他命1包、大麻煙油82支、大麻巧克力1盒、俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮9包（毛重345公克）等證物，還有封口機、包裝袋、果汁粉、電子磅秤等分裝工具。

嘉檢發言人江金星主任檢察官表示，這些毒品加總市值已逾4000萬元，其中海洛因純度高，檢警研判蔡嫌在家中藏放多樣且大量毒品，應掌握大宗毒品來源，全案24日已依毒品危害防制條例起訴，移審嘉義地方法院，地院裁定羈押蔡嫌。

蔡姓男子在嘉義縣番路鄉租住民宅，被檢舉是毒窟，嘉義縣警方持搜索票前往查緝，在屋內起獲一整箱保麗龍盒滿裝海洛因，共20大袋（毛重7355公克），檢方指出，海洛因經查驗純度70％以上，全案依毒品危害防制條例起訴，蔡男昨晚由法院裁定羈押。

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